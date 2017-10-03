«Слован» в буллитной серии взял верх над «Северсталью»

Братиславский «Слован» на домашнем льду в серии буллитов переиграл череповецкую «Северсталь», встреча завершилась со счётом 5:4 Б. Для команды Милоша Ржиги победа стала только второй в десяти последних встречах.



В составе «Слована» дубль оформил Томаш Грнка, ещё по одной шайбе забросили Михал Глинка и Ян Бухтеле. Победный буллит также реализовал Грнка. У «Северстали» забитые голы на свой счёт сумели записать Адам Мазур, Даниил Вовченко, Дмитрий Кагарлицкий и Николай Стасенко.



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