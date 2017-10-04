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Салминен: у Вестерлунда и В. Воробьёва есть что-то общее, это два умных тренера

4 октября 2017, среда. 11:16 Хоккей

Нападающий московского «Динамо» Сакари Салминен сравнил главного тренера своей команды Владимира Воробьёва с Эрккой Вестерлундом, с которым работал в сборной Финляндии.

«У Эркки Вестерлунда и Владимира Воробьёва есть что-то общее. Они оба умеют выстраивать диалог с хоккеистом, помогают ему показать в игре 100% от того, что он умеет. Это два очень умных тренера.

Если я буду играть хорошо, а «Динамо» выигрывать, то у меня появится шанс попасть в национальную сборную на Олимпиаду. По крайней мере я буду делать всё от меня зависящее, чтобы Лаури Марьямяки позвонил и позвал собой. Но сейчас я думаю только о своём клубе и о том, что мне нужно набирать очки здесь и сейчас. Интересы «Динамо» на первом месте», — цитирует Салминена пресс-служба клуба.

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Источник: Официальный сайт ХК "Динамо" (Москва) Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Москва Владимир Воробьёв Сакари Салминен Эркка Вестерлунд
Новости. Хоккей
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