Билялетдинов: Охтамаа восстановился от травмы и сыграет с «Югрой»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал о подготовке к матчу с «Югрой», который начнётся в Казани в 19:00 мск.

«Работа идёт в привычном режиме. Делаем то, что и всегда. Определённые выводы сделали по прошлому матчу: увидели свои недостатки, положительные стороны, а также посмотрели соперника. Изменения в игре „Югры“ после смены тренера есть. Мы должны быть к ним готовы.



Атте Охтамаа будет играть, после его травмы прошло достаточно времени, он восстановился. Сегодня мы его поставим на игру. Пока пробуем Малыхина в звене с Поповым и Глинкиным, но возможны изменения.



Две подряд дисквалификации – стечение обстоятельств. Это игра, и в ней всё может произойти. Михаил Глухов сфолил несознательно, в процессе столкновения, его движение было машинальным – так иногда бывает.



Что касается взаимодействия Клинкхаммера с Ткачёвым, то Клинкхаммер опытный игрок, который играл во многих командах и умеет быстро перестраиваться. Он делает то, что должен делать», — цитирует Билялетдинова пресс-служба клуба.