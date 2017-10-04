Врио губернатора Самарской области: у «Лады» впереди славная судьба

Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров выразил уверенность, что спортивные команды области, включая ХК «Лада», ждёт славная судьба. 25 сентября бывший глава региона Николай Меркушкин ушёл в отставку, после чего Азарова назначили исполняющим обязанности губернатора.

«Для меня это родные команды, и футбольная, и хоккейная, и баскетбольная, поэтому уверен, что у них впереди славная судьба. Но нам предстоит очень серьёзно потрудиться, как самим командам, так и правительству Самарской области. И, я думаю, бизнесменам Самарской области, для того, чтобы будущее у команд было успешнее», — цитирует Азарова ТАСС.