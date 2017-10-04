Гончаров сыграет вместо Куляша в первой паре «Салавата» в матче со СКА

«Салават Юлаев» и СКА назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ в Уфе. Защитник Максим Гончаров заменит Дениса Куляша в первой паре уфимской команды. Капитаном уфимской команды в этом матче будет защитник Григорий Панин.
«Салават Юлаев»
Скривенс (Федотов);
Панин — Гончаров, Лисин — Бодров — Макаров;
Арзамасцев — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Логинов — Гареев, Фёдоров — Бусаров — Кокарев;
Петрищев, Скориков, Солодухин — Коротков — Майоров.
СКА
Шестёркин (Коскинен);
Гавриков — Войнов, Ковальчук — Дацюк — Плотников;
Рыков — Херсли, Широков — Коскиранта — Карпов;
Зубарев — Зуб, Барабанов — Прохоркин — Гусев;
Чудинов, М. Мальцев, Каблуков — Калинин — Кетов.
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