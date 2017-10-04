Московское «Динамо» и «Локомотив» объявили составы на очную встречу

Московское «Динамо» и ярославский «Локомотив» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Москве. Ярославцев на игру выведет новый главный тренер Дмитрий Квартальнов, сменивший Алексея Кудашова.
«Динамо» (Москва)
Ерёменко (Бочаров)
Волков – Никулин, Брюквин – Терещенко – Варнаков;
Вишневский – Хиетанен, Карсумс – Бойд – Тарасов;
Кутейкин – Зайцев, Комаров – Казионов – Алексеев;
Корягин – Рылов, Игумнов – Яковлев – Артюхин.
«Локомотив»
Судницин (Мурыгин)
Кронвалль – Накладал, Тальбо – Контиола – Козун;
Любушкин – Осипов, Картаев – Апальков – Аверин;
Рафиков – Коледов, Ильенко – Красковский – Коршков;
Черепанов, Кадейкин – Алексеев – Мосалёв, Каюмов.
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