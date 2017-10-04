Ковальчук: я готов посмотреть в лицо Умарку и руку ему пожать

Нападающий СКА Илья Ковальчук прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (6:1).



«Хет-трик? Главное, что выиграли, неважно, кто у нас забивает. В прошлой игре Никита Гусев четыре забил, в этой игре у меня получилось. Главное – победа, сравнялись с рекордом и теперь дома, будем надеяться, что мы его побьём. Перед матчем говорили о том, что нам нужен хороший старт сегодня, в Ярославле мы его провалили. Сегодня здорово первые два большинства забили.



Эпизод с Линусом Умарком? Надо жёстко играть против лидеров. Нам неважно с кем играть, главное – жёстко. На рукопожатии с ним разминулись? Мне-то какая разница, я готов в лицо посмотреть и руку пожать. Он там разговаривал с судьями.



Что кричали болельщики, что добились ответной реакции? Всё в порядке, мы пожали друг другу руки. Они болеют за свою команду, и это достойно уважения», – передаёт слова Ковальчука «БИЗНЕС Online».

Умарк: выиграть у СКА тяжело, им судьи немного помогают