Назаров: игроки «Нефтехимика» реабилитировались за прошедший матч

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с омским «Авангардом» (5:4).



«Хотелось бы поблагодарить болельщиков, хорошо за нас болели, чувствовалось это сегодня, гнали ребят вперёд. Ребята — молодцы, реабилитировались за прошедший матч. Все моменты, которые создали в той игре, выплеснув эмоции, забили сегодня. Рады победе, готовимся к следующей игре», – передаёт слова главного тренера нижнекамской команды «БИЗНЕС Online».

«Нефтехимик» дома победил «Авангард» и прервал трёхматчевую серию поражений