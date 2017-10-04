Минское «Динамо» дома победило «Барыс» и выиграло второй матч подряд

Минское «Динамо» дома одолело «Барыс» и одержало вторую победу кряду. В 18 матчах сезона команда одержала 7 побед. Астанчане в 17 матчах сезона одержали 9 побед.

На 13-й минуте матча Талгат Жайлауов вывел астанчан вперёд, на 18-й минуте Александр Китаров сравнял счёт. На 38-й минуте встречи Куинтон Хауден впервые вывел минчан вперёд. Однако под занавес матча Найджел Доус сравнял счёт. Овертайм голов не принёс, а в серии буллитов минчане вырвали победу.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»