До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Минское «Динамо» дома победило «Барыс» и выиграло второй матч подряд

4 октября 2017, среда. 22:24 Хоккей

Минское «Динамо» дома одолело «Барыс» и одержало вторую победу кряду. В 18 матчах сезона команда одержала 7 побед. Астанчане в 17 матчах сезона одержали 9 побед.

На 13-й минуте матча Талгат Жайлауов вывел астанчан вперёд, на 18-й минуте Александр Китаров сравнял счёт. На 38-й минуте встречи Куинтон Хауден впервые вывел минчан вперёд. Однако под занавес матча Найджел Доус сравнял счёт. Овертайм голов не принёс, а в серии буллитов минчане вырвали победу.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2017, среда. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
3 : 2 1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0
Барыс
Астана
0:1 – Жайлауов (Сен-Пьер, Пушкарёв) – 12:35 (5x5), 1:1 – Китаров (Дрозд, Шинкевич) – 18:11 (5x5), 2:1 – Хауден (Граньяни, Матерухин) – 37:56 (5x5), 2:2 – Доус (Жайлауов, Акользин) – 59:09 (5x4), 3:2 – Степанов – 65:00 ( ПБ)

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Барыс ХК Динамо Минск
Новости. Хоккей
4 октября 2017, среда
23:20 П. Зубов: шутили, что точно победит Зубов
23:17 Е. Корешков: собрания в первом и втором перерывах «Барыс» проводил в темноте
23:09 Доус забросил 200-ю шайбу в КХЛ
23:02 Результаты игрового дня в ВХЛ
22:55 Никулин: «Динамо» должно исправить некоторые ошибки, начать забивать
22:51 Козун: «Локомотив» встряхнулся и продолжит становиться лучше
22:51 Малыхин: выходил, настраивался, соскучился по игре
22:49 Охтамаа: счастлив, что снова могу помочь «Ак Барсу»
22:49 Результат игрового дня в МХЛ
22:45 Сычёв в ложе и победный дебют Квартальнова. Фоторепортаж «Динамо» — «Локо»
22:41 Скабелка: план «Авангарда» на игру абсолютно не был выполнен
22:30 В. Воробьёв: у «Динамо» хромает реализация, с Минском нужно взять реванш
22:24 Минское «Динамо» дома победило «Барыс» и выиграло второй матч подряд
22:23 Квартальнов: плохая кобыла берёт со старта, спасибо Кудашову за команду
22:16 Назаров: игроки «Нефтехимика» реабилитировались за прошедший матч
22:13 Емелин: «Югра» не смогла создать помехи вратарю
22:09 ХК «Сочи» дома уступил «Сибири» и потерпел пятое поражение подряд
22:04 Билялетдинов: пусть Галиев доказывает, что может играть, забивать
21:51 «Локомотив» прервал серию поражений и выиграл первый же матч при Квартальнове
21:32 Ковальчук: я готов посмотреть в лицо Умарку и руку ему пожать
21:22 «Нефтехимик» дома победил «Авангард» и прервал трёхматчевую серию поражений
21:18 Федотов: был небольшой мандраж перед выходом на лёд, он приятный
21:16 Умарк: выиграть у СКА тяжело, им судьи немного помогают
21:13 «Югра» прервала серию побед, впервые проиграв при Емелине — на выезде «Ак Барсу»
21:05 Гареев: хотелось бы извиниться перед болельщиками «СЮ», будем исправляться
21:01 Умарк: КХЛ, почему это не гол? Мне любопытно
20:37 Знарок: СКА на каждую игру выходит, как на последний бой, очень тяжело
20:29 Вестерлунд: 1:6 от СКА – это уровень «Салавата Юлаева»
20:13 «Нефтехимик» — «Авангард»: Скабелка поменял вратаря после трёх пропущенных шайб
20:02 Евгений Кетов провёл 500-й матч в КХЛ
19:47 «Нэшвилл» подписал двусторонний контракт на год с форвардом Золниерчаком
19:32 Варламов, Миронов, Задоров и Якупов попали в основной состав «Колорадо»
19:22 СКА повторил рекорд «Авангарда» по количеству побед подряд
19:21 Хет-трик Ковальчука помог СКА одолеть «Салават», это 18-я победа подряд
19:19 Капитан «Салавата» Панин удалён до конца матча со СКА за удар коленом
19:08 «Спартак» расторг двусторонний контракт с форвардом Ипатовым
19:00 К. Сафронов: Тарасенко станет настоящим лидером в НХЛ, а время Костина придёт
18:52 Объявлены составы ХК «Сочи» и «Сибири» на очный матч
18:41 Стали известны составы минского «Динамо» и «Барыса» на очный матч
18:34 Объявлены составы «Нефтехимика» и «Авангарда» на очный матч
18:26 Московское «Динамо» и «Локомотив» объявили составы на очную встречу
18:19 «СЮ» – СКА: Скривенс заменён, СКА забивает в большинстве во всех матчах сезона
18:18 Лаута сыграет в первой тройке «Югры» в матче с «Ак Барсом»
18:03 Батыршин: знаю только, что «Югра» одержала две победы
17:41 «Адмирал» установил свой антирекорд посещаемости — 2882 зрителя
Все новости RSS
Партнерский контент