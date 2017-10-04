С. Зубов: много моментов, игроки ХК «Сочи» должны были забивать больше

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал поражение от «Сибири» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги



«Команду «Сибирь» с победой. Отмечу, что сегодня где-то нам самоотверженности не хватило в определённых моментах. В меньшинстве пропустили три гола, мы могли сыграть лучше. По игре – да, много моментов, должны были забивать больше. Очень обидно, что приложили такое усилие, но остались с одним очком. По-моему, в третьем периоде тоже был силовой хоккей», — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

Также видео доступно на официальном канале клуба из Сочи в YouTube.

