Тальбо: лидеры «Эдмонтона» выжали максимум из моментов

Вратарь «Эдмонтон Ойлерз» Кэм Тальбо прокомментировал победу над «Калгари Флэймз» (3:0) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Все три гола команды забил нападающий Коннор Макдэвид. Причём он стал первым игроком в истории «Ойлерз», оформившим хет-трик в стартовом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

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«Мы работали всю игру. Наши лучшие игроки выжали максимум из моментов. Также здорово проявила себя защита», — цитирует игрока официальный «твиттер» канадского клуба.