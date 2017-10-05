Юньков: ХК «Сочи» улучшит игру в меньшинстве

Форвард ХК «Сочи» Михаил Юньков оценил свой дебют за команду. Южане уступили «Сибири» (3:4 ОТ), и это поражение стало для них пятым подряд.

«Хороший матч, хороший соперник. Мы играли с самоотдачей. Были хорошие моменты, но чуть-чуть не повезло. Наладим игру в меньшинстве, поработаем, всё разберём. Где-то сопернику повезло больше. Обязательно разберём все моменты в меньшинстве, будем лучше выступать в этом компоненте. Наша тройка забила два гола, это очень хорошо для начала. Будем стремиться и дальше так играть», — цитирует Юнькова клубное телевидение.

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Также видео доступно в официальном «твиттере» ХК «Сочи».