Макдэвид, Симмондс и Пьетранжело — звёзды первого игрового дня очередного сезона

Национальная хоккейная лига назвала лучших хоккеистов первого игрового дня сезона.



Первой звездой стал капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, ставший автором хет-трика в матче с «Калгари Флэймз» (3:0).



Второй звездой назван нападающий «Филадельфия Флайерз» Уэйн Симмондс – он также оформил хет-трик в первой игре, забросив три шайбы в ворота «Сан-Хосе Шаркс» (5:3).



Третьим игроком дня признан защитник «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранжело – на его счету два гола в ворота «Питтсбург Пингвинз» (5:4 ОТ).

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