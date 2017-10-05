Гомоляко: я против иностранных тренеров, у «Салавата» хорошая команда

Бывший вице-президент «Трактора», известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко раскритиковал главного тренера «Салавата Юлаева» Эркку Вестерлунда за его слова об уровне команды после домашнего поражения от питерского СКА со счётом 1:6.

Вестерлунд: 6:1 — стандартный результат СКА в последних играх, нам дали урок

«Мало ещё времени прошло, у Квартальнова была всего одна раскатка. Не думаю, что в «Локомотиве» произошли огромные изменения. Просто у Дмитрия есть своё видение хоккея. Может быть, на установке он сказал ребятам, как они будут играть в будущем, и они постарались выполнить его требования.



Вестерлунд сказал, что 1:6 от СКА – это нынешний уровень «Салавата»? Я всегда говорил, что я против иностранных тренеров. Какой бы хорошей команда ни была, иностранцам здесь очень тяжело работать, тем более таким тренерам-демократам, как финны. Может быть, Вестерлунду после таких слов надо написать заявление и уйти? Так говорить о своей команде… У «Салавата» хорошая команда, надо только ей воспользоваться. Если он так говорит о ней, значит он не знает, что сделать, чтобы она заиграла», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»