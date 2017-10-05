Прохоркин: не думаю, что Панин хотел нарочно нанести травму

Нападающий СКА Николай Прохоркин прокомментировал эпизод с удалением до конца игры защитника «Салавата Юлаева» Григория Панина.

Капитан «Салавата» Панин удалён до конца матча со СКА за удар коленом

«Не думаю, что Панин хотел нарочно нанести травму. Я с ним играл в ЦСКА, не думаю, что он хотел сделать мне больно. Он шёл на силовой приём, я его увидел, обыграл телом, и он попал коленом. Всё бывает в хоккее. Всё нормально, обошлось.



Приезд в Уфу – обычный матч? Нет, конечно. Частичку души своей здесь оставил. Очень приятно приезжать, мне здесь очень нравится, и на хоккее очень крутая атмосфера", – цитирует игрока «Бизнес Online».

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.