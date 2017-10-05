Дамир Рыспаев забросил первую шайбу в ВХЛ после возвращения

Хоккеист усть-каменогорского «Торпедо» Дамир Рыспаев отметился заброшенной шайбой в первом периоде матча с китайским клубом «Ценг-Тоу». 22-летний игрок впервые забил после снятия с себя дисквалификации от ФХР.



Напомним, после снятия дисквалификации Рыспаев, выступающий в КХЛ за «Барыс», получил месяц испытательного срока, во время которого он должен играть в Высшей хоккейной лиге. После того, как Рыспает отыграет месяц, КХЛ примет решение о его допуске к матчам лиги.



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