В Беларуси могут пожизненно запретить «отказникам» выступать за сборную

Пресс-секретарь Федерации хоккея Республики Беларусь Евгения Никитина подтвердила информацию о том, что федерация может пожизненно запретить выступление за сборную «отказникам» из КХЛ, ВХЛ и МХЛ, ранее написавшим в федерацию письма с просьбой не привлекать их в национальные команды.



«Действительно, в настоящее время федерация хоккея ведёт определённую работу в данном направлении. Соответствующий вопрос внесён в повестку ближайшего заседания тренерского совета федерации. В случае одобрения подобной меры тренерским корпусом данное решение будет рассмотрено исполкомом ФХБ», — цитирует Никитину «Прессбол».

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