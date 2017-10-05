ЦСКА обменял защитника Артёма Чмыхова в ХК «Сочи»

Московский ЦСКА обменял защитника Артёма Чмыхова в хоккейный клуб «Сочи», сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе «армейского» клуба. Взамен москвичи получили денежную компенсацию.



В прошлом сезоне Чмыхов провел в ЦСКА 26 матчей, не сумев отметиться результативными баллами, при показателе полезности «0», проводя на льду около 11 минут за встречу. В нынешнем чемпионате 19-летний хоккеист провёл только одну игру.



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