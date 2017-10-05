«Локомотив» вернул из «Амура» Калинина и отправил в Хабаровск Юртайкина

Ярославский «Локомотив» вернул из «Амура» защитника Александра Калинина и отдал нападающего Данила Юртайкина, взамен получив денежную компенсацию, информирует официальный страница «железнодорожников» «ВКонтакте».



Юртайкин начал сезон в МХЛ, проведя за «Локо» 5 матчей и заработав два очка (1+1). В ВХЛ за «Рязань» сыграл 8 матчей (4+4), являясь лучшим ассистентом и бомбардиром команды.



Калинин сыграл за «Амур» в нынешнем сезоне два матча и не отметился результативными баллами.



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