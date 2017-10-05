Григорий Панин прокомментировал свою дисквалификацию нецензурными словами

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин в резкой форме отреагировал на решение СДК КХЛ дисквалифицировать его на четыре матча за эпизод в игре со СКА (1:6).«Проститутки, ****. #колхоз», — написал Панин в своём „инстаграме“.



Напомним, в матче с петербуржцами Панин атаковал коленом нападающего СКА Николая Прохоркина. Штраф „5+20“ в игре также получил получил защитник „армейцев“ Максим Чудинов, но СДК КХЛ позже снял с него большой штраф, переквалифицировав нарушение как заслуживающее только удаления на две минуты.



Посмотреть фото можно в «инстаграме» игрока.



Хоккейное сообщество „Чемпионата“ в социальной сети „ВКонтакте“

Защитник «Салавата» Панин дисквалифицирован на четыре игры