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Итоги игрового дня МХЛ

5 октября 2017, четверг. 23:27 Хоккей

В Молодёжной хоккейной лиге завершился игровой день, вместивший в себя восемь матчей.

«Амурские Тигры» уступили «Спартаку» — 3:4.

МХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2017, четверг. 12:00 МСК
Амурские Тигры
Хабаровск
3 : 4 1:2, 1:1, 1:1
МХК Спартак
Москва
0:1 – Розанов (Талалуев) – 03:21 (5x5), 1:1 – Беляков (Заседа, Кузьменко) – 04:47 (5x4), 1:2 – Круженков (Царёв, Кузьменко) – 17:58 (5x4), 2:2 – Шунькин (Мартынов) – 32:51 (5x5), 2:3 – Кузьменко (Круженков) – 34:00 (5x5), 2:4 – Тришин (Ревацкий) – 44:27 (5x5), 3:4 – Беляков (Заседа, Волошин) – 44:42 (5x5)

«Тайфун» потерпел домашнее поражение от «Крыльев Советов» — 2:6.

МХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2017, четверг. 12:00 МСК
Тайфун
Приморский край
2 : 6 1:1, 0:2, 1:3
Крылья Советов
Москва
1:0 – Александров (Тимофеев, Гейдаров) – 11:08 (5x5), 1:1 – Дмитричев (Мешков, Вяткин) – 15:55 (5x5), 1:2 – Каптелин (Дмитричев, Кособоков) – 23:52 (5x5), 1:3 – Горчилин – 30:02 (5x5), 1:4 – Вяткин (Герич) – 43:01 (5x5), 1:5 – Дмитричев (Вяткин, Мешков) – 54:18 (5x5), 1:6 – Мешков (Белоглазов) – 56:15 (5x5), 2:6 – Александров (Кочкарёв, Тимофеев) – 59:59 (5x4)

«Русские Витязи» на домашнем льду не справились с «Динамо» — 1:3.

МХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2017, четверг. 13:00 МСК
Русские Витязи
Чехов
1 : 3 1:1, 0:1, 0:1
МХК Динамо
Москва
0:1 – Кацевич (Осин) – 04:44 (5x5), 1:1 – Гончаров (Ромаев) – 08:26 (5x5), 1:2 – Толпегин (Грищенко, Панкратов) – 34:02 (5x5), 1:3 – Муранов – 59:01 (en)

«Ирбис» в буллитной серии одолел «Стальных Лисов» — 3:2 Б.

МХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2017, четверг. 17:00 МСК
Ирбис
Казань
3 : 2 1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0
Стальные Лисы
Магнитогорск
1:0 – Галимов (Ахметгалиев, Валеев) – 03:52 (5x5), 1:1 – Абдуллин (Коновальчук, Хайруллин) – 25:07 (5x5), 1:2 – Коробкин – 53:36 (5x5), 2:2 – Марушев (Баин) – 56:16 (5x5), 3:2 – Крутов – 65:00 ( ПБ)

«Ладья» одержала домашнюю победу над «Сарматами» — 3:1.

МХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2017, четверг. 17:30 МСК
Ладья
Тольятти
3 : 1 1:1, 1:0, 1:0
Сарматы
Оренбург
1:0 – Сыромятников (Грошев, Переляев) – 05:56 (5x5), 1:1 – Кунишников (Ипатов) – 19:51 (4x5), 2:1 – Николенко (Ляхов, Кротов) – 27:20 (5x4), 3:1 – Николенко (Фролов) – 40:56 (5x5)

«Локо» на домашней арене справился с «Чайкой» — 2:0.

МХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2017, четверг. 18:00 МСК
Локо
Ярославль
2 : 0 0:0, 0:0, 2:0
Чайка
Нижний Новгород
1:0 – Слепец (Рыбаков) – 45:41 (5x5), 2:0 – Червоненко (Аноховский, Зенчиков) – 55:02 (5x5)

ХК «Рига» потерпел домашнее поражение от «Динамо» СПб — 0:3.

МХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2017, четверг. 18:30 МСК
ХК Рига
Рига
0 : 3 0:2, 0:0, 0:1
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
0:1 – Чернов (Андреев, Васильев) – 15:52 (5x5), 0:2 – Дыняк (Жабреев, Баранов) – 18:30 (5x5), 0:3 – Чернов (Васильев) – 46:37 (5x5)

«Капитан» проиграл «Красной Армии» — 2:5.

МХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2017, четверг. 19:00 МСК
Капитан
Ступино
2 : 5 1:1, 0:4, 1:0
Красная Армия
Москва
0:1 – Аноп (Луговяк, Мещеряков) – 09:32 (5x4), 1:1 – Дорофеев (Капкин, Жилин) – 19:08 (4x5), 1:2 – Ртищев (Мирошниченко, Летов) – 25:52 (5x4), 1:3 – Летов (Комиссаров) – 27:46 (5x4), 1:4 – Мокрицын (Назаров, Летов) – 29:04 (5x5), 1:5 – Филин (Лобанов, Бякин) – 34:24 (5x5), 2:5 – Капкин (Федин, Жилин) – 49:25 (5x5)
Венгрия, Караганда, ЦСКА. Где теперь звёзды первого сезона МХЛ?
Далеко не все доросли до КХЛ, а кто-то уже закончил с хоккеем.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Хоккей
5 октября 2017, четверг
23:41 Результаты игрового дня ВХЛ
23:27 Итоги игрового дня МХЛ
23:01 Андронов: на ЦСКА все настраиваются, приезжают играть, как на последний матч
23:01 Швец-Роговой: хорошо, что забил в сотом матче, приятно ставить точку
22:57 Ничушкин: с «Локомотивом» и Квартальновым будет весело, для многих принципиально
22:52 Нападающий ЦСКА Шалунов выбыл на срок до десяти дней
22:46 Никитин: в третьем периоде ЦСКА проявил характер, Бурдасов ждёт шанса
22:42 «Торпедо» взяло верх над «Слованом» благодаря голу Паршина
22:38 Гулявцев: просили ребят потерпеть, ЦСКА воспользовался удалениями
22:35 Анкипанс: «Динамо» не хватает мастерства, но игроки у нас с характером
22:32 Белов: Рига действовала быстрее, но «Витязь» выстоял и победил
22:30 ЦСКА – «Северсталь»: Ничушкин впервые в карьере набрал 3 очка в одном матче КХЛ
22:19 ЦСКА обыграл «Северсталь», доведя серию побед до четырёх игр
22:01 Рижское «Динамо» потерпело 14-е поражение подряд, проиграв «Витязю»
21:51 Мюррей: для «Вегаса» присутствие Флёри будет просто бесценным
21:20 Григорий Панин прокомментировал свою дисквалификацию нецензурными словами
21:04 «Локомотив» вернул из «Амура» Калинина и отправил в Хабаровск Юртайкина
20:50 Стаал и Фолк назначены капитанами «Каролины» и будут носить повязку по очереди
20:18 ЦСКА обменял защитника Артёма Чмыхова в ХК «Сочи»
20:13 Джиордано: скорость — преимущество Макдэвида в борьбе с Кросби за звание лучшего
19:40 «Торонто» отправил на драфт отказов защитника Маричина, «Вегас» — вратаря Пикара
19:22 В Беларуси могут пожизненно запретить «отказникам» выступать за сборную
18:54 Защитник «Салавата» Панин дисквалифицирован на четыре игры
18:40 «Анахайм» подписал контракт с защитником Мэнсоном с зарплатой $ 4,1 млн за сезон
18:10 «Слован» ищет спонсора в России на вторую половину сезона
17:47 «Оттава» подписала двухлетний контракт с защитником Боровецки на $ 2,4 млн
17:46 Марло: сами видите, насколько голодны Марнер и Мэттьюс, они хотят стать лучше
17:25 Полохов: будет лучше, если «Барыс» вообще не будет играть в меньшинстве
16:59 Маклеллан: Овечкин на перепутье: его уровень — 33 гола или он может больше?
16:36 Жайлауов: моё падение — несчастный случай, очень спешил помочь команде
16:16 Ривз: каждый раз, когда Тарасенко бросал, я говорил по-русски «Алло»
15:51 Рыбаков: в борьбе за плей-офф всё в руках «Трактора», нужно доводить до побед
15:47 «Авангард» не будет приглашать форварда Да Косту из-за медицинских показателей
15:22 Уилер: «Виннипег» не успел опомниться, как счёт стал 0:3
14:59 Дамир Рыспаев забросил первую шайбу в ВХЛ после возвращения
14:51 Форвард рижского «Динамо» Евпалов оштрафован
14:25 Нил: я почувствовал ноги, хочу сыграть в первом матче «Вегаса» в сезоне
14:01 Пестушко: при Емелине в «Югре» наладилась дисциплина, cтали объяснять понятнее
13:50 Новиков: Кудашов оставил рабочую команду, у неё в топке есть уголь
13:48 Прохоркин: не думаю, что Панин хотел нарочно нанести травму
13:30 Гомоляко: я против иностранных тренеров, у «Салавата» хорошая команда
13:19 Малкин: посмотрел – на кубке Стэнли написано «Evgeni», всё чётко и нормально
12:57 Главный арбитр КХЛ: проведём Умарку бесплатный факультатив, если забыл правила
12:44 Дебур: не собираюсь возлагать на Лабанка ответственность за два удаления из трёх
12:28 Симмондс: сегодня получилось хорошее шоу
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