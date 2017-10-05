Итоги игрового дня МХЛ

В Молодёжной хоккейной лиге завершился игровой день, вместивший в себя восемь матчей.
«Амурские Тигры» уступили «Спартаку» — 3:4.
МХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2017, четверг. 12:00 МСК
Хабаровск
3 : 4 1:2, 1:1, 1:1
Москва
0:1 – Розанов (Талалуев) – 03:21 (5x5), 1:1 – Беляков (Заседа, Кузьменко) – 04:47 (5x4), 1:2 – Круженков (Царёв, Кузьменко) – 17:58 (5x4), 2:2 – Шунькин (Мартынов) – 32:51 (5x5), 2:3 – Кузьменко (Круженков) – 34:00 (5x5), 2:4 – Тришин (Ревацкий) – 44:27 (5x5), 3:4 – Беляков (Заседа, Волошин) – 44:42 (5x5)
«Тайфун» потерпел домашнее поражение от «Крыльев Советов» — 2:6.
МХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2017, четверг. 12:00 МСК
Приморский край
2 : 6 1:1, 0:2, 1:3
Москва
1:0 – Александров (Тимофеев, Гейдаров) – 11:08 (5x5), 1:1 – Дмитричев (Мешков, Вяткин) – 15:55 (5x5), 1:2 – Каптелин (Дмитричев, Кособоков) – 23:52 (5x5), 1:3 – Горчилин – 30:02 (5x5), 1:4 – Вяткин (Герич) – 43:01 (5x5), 1:5 – Дмитричев (Вяткин, Мешков) – 54:18 (5x5), 1:6 – Мешков (Белоглазов) – 56:15 (5x5), 2:6 – Александров (Кочкарёв, Тимофеев) – 59:59 (5x4)
«Русские Витязи» на домашнем льду не справились с «Динамо» — 1:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2017, четверг. 13:00 МСК
Чехов
1 : 3 1:1, 0:1, 0:1
Москва
0:1 – Кацевич (Осин) – 04:44 (5x5), 1:1 – Гончаров (Ромаев) – 08:26 (5x5), 1:2 – Толпегин (Грищенко, Панкратов) – 34:02 (5x5), 1:3 – Муранов – 59:01 (en)
«Ирбис» в буллитной серии одолел «Стальных Лисов» — 3:2 Б.
МХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2017, четверг. 17:00 МСК
Казань
3 : 2 1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0
Магнитогорск
1:0 – Галимов (Ахметгалиев, Валеев) – 03:52 (5x5), 1:1 – Абдуллин (Коновальчук, Хайруллин) – 25:07 (5x5), 1:2 – Коробкин – 53:36 (5x5), 2:2 – Марушев (Баин) – 56:16 (5x5), 3:2 – Крутов – 65:00 ( ПБ)
«Ладья» одержала домашнюю победу над «Сарматами» — 3:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2017, четверг. 17:30 МСК
Тольятти
3 : 1 1:1, 1:0, 1:0
Оренбург
1:0 – Сыромятников (Грошев, Переляев) – 05:56 (5x5), 1:1 – Кунишников (Ипатов) – 19:51 (4x5), 2:1 – Николенко (Ляхов, Кротов) – 27:20 (5x4), 3:1 – Николенко (Фролов) – 40:56 (5x5)
«Локо» на домашней арене справился с «Чайкой» — 2:0.
МХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2017, четверг. 18:00 МСК
Ярославль
2 : 0 0:0, 0:0, 2:0
Нижний Новгород
1:0 – Слепец (Рыбаков) – 45:41 (5x5), 2:0 – Червоненко (Аноховский, Зенчиков) – 55:02 (5x5)
ХК «Рига» потерпел домашнее поражение от «Динамо» СПб — 0:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2017, четверг. 18:30 МСК
Рига
0 : 3 0:2, 0:0, 0:1
Санкт-Петербург
0:1 – Чернов (Андреев, Васильев) – 15:52 (5x5), 0:2 – Дыняк (Жабреев, Баранов) – 18:30 (5x5), 0:3 – Чернов (Васильев) – 46:37 (5x5)
«Капитан» проиграл «Красной Армии» — 2:5.
МХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2017, четверг. 19:00 МСК
Ступино
2 : 5 1:1, 0:4, 1:0
Москва
0:1 – Аноп (Луговяк, Мещеряков) – 09:32 (5x4), 1:1 – Дорофеев (Капкин, Жилин) – 19:08 (4x5), 1:2 – Ртищев (Мирошниченко, Летов) – 25:52 (5x4), 1:3 – Летов (Комиссаров) – 27:46 (5x4), 1:4 – Мокрицын (Назаров, Летов) – 29:04 (5x5), 1:5 – Филин (Лобанов, Бякин) – 34:24 (5x5), 2:5 – Капкин (Федин, Жилин) – 49:25 (5x5)
Венгрия, Караганда, ЦСКА. Где теперь звёзды первого сезона МХЛ?
Далеко не все доросли до КХЛ, а кто-то уже закончил с хоккеем.