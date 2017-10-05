Итоги игрового дня МХЛ

В Молодёжной хоккейной лиге завершился игровой день, вместивший в себя восемь матчей.

«Амурские Тигры» уступили «Спартаку» — 3:4.

«Тайфун» потерпел домашнее поражение от «Крыльев Советов» — 2:6.

«Русские Витязи» на домашнем льду не справились с «Динамо» — 1:3.

«Ирбис» в буллитной серии одолел «Стальных Лисов» — 3:2 Б.

«Ладья» одержала домашнюю победу над «Сарматами» — 3:1.

«Локо» на домашней арене справился с «Чайкой» — 2:0.

ХК «Рига» потерпел домашнее поражение от «Динамо» СПб — 0:3.

«Капитан» проиграл «Красной Армии» — 2:5.