Результаты игрового дня ВХЛ

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было разыграно семь матчей.
«Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» одержал домашнюю победу над «Сарыаркой» со счётом 2:1.
Китайский «Цен Тоу» на домашней арене не справился с усть-каменогорским «Торпедо», игра закончилась со счётом 1:4.
«Сокол» в овертайме сломил сопротивление новокузнецкого «Металлурга» — 4:3 ОТ.
«Молот-Прикамье» дома потерпел поражение от «Горняка» — 1:5.
«Торос» в овертайме одолел «Южный Урал» — 4:3 ОТ.
«Ижсталь» уступила «Челмету» — 0:1 ОТ.
«Нефтяник» уверенно переиграл «Спутник» — 3:0.
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