Результаты игрового дня ВХЛ

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было разыграно семь матчей.

«Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» одержал домашнюю победу над «Сарыаркой» со счётом 2:1.

Китайский «Цен Тоу» на домашней арене не справился с усть-каменогорским «Торпедо», игра закончилась со счётом 1:4.

«Сокол» в овертайме сломил сопротивление новокузнецкого «Металлурга» — 4:3 ОТ.

«Молот-Прикамье» дома потерпел поражение от «Горняка» — 1:5.

«Торос» в овертайме одолел «Южный Урал» — 4:3 ОТ.

«Ижсталь» уступила «Челмету» — 0:1 ОТ.

«Нефтяник» уверенно переиграл «Спутник» — 3:0.