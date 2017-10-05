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Результаты игрового дня ВХЛ

5 октября 2017, четверг. 23:41 Хоккей

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было разыграно семь матчей.

«Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» одержал домашнюю победу над «Сарыаркой» со счётом 2:1.

ВХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2017, четверг. 11:30 МСК
Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян
Харбин
2 : 1 1:1, 1:0, 0:0
Сарыарка
Караганда
1:0 – Макаров (Рыбницкий, Лебедев) – 04:46 (5x4), 1:1 – Альшевский (Тополь, Зиазов) – 11:07 (5x4), 2:1 – Лебедев (Макаров) – 35:09 (5x4)

Китайский «Цен Тоу» на домашней арене не справился с усть-каменогорским «Торпедо», игра закончилась со счётом 1:4.

ВХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2017, четверг. 14:00 МСК
Цен Тоу
Цзилинь
1 : 4 1:2, 0:0, 0:2
Торпедо
Усть-Каменогорск
1:0 – Полозов (Лукин) – 03:40 (5x5), 1:1 – Соренсон – 05:43 (5x5), 1:2 – Рыспаев – 11:15 (5x5), 1:3 – Белозёров (Миллер, Капитуров) – 44:23 (5x5), 1:4 – Шантыка (Далёйсен, Миллер) – 45:44 (5x5)

«Сокол» в овертайме сломил сопротивление новокузнецкого «Металлурга» — 4:3 ОТ.

ВХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2017, четверг. 15:00 МСК
Сокол
Красноярск
4 : 3 2:2, 0:1, 1:0, 1:0
Металлург Нк
Новокузнецк
0:1 – Малетин (Бутузов) – 01:23 (5x5), 1:1 – Андрющенко (Сергеев) – 05:01 (5x5), 2:1 – Озолиньш (Сёмин, Андрющенко) – 13:08 (5x4), 2:2 – Пархоменко (Бутузов, Скутар) – 16:40 (5x5), 2:3 – Скутар (Дюрягин, Романцев) – 22:27 (5x3), 3:3 – Андрющенко (Озолиньш) – 53:43 (5x5), 4:3 – Цыганов – 63:43 (5x4)

«Молот-Прикамье» дома потерпел поражение от «Горняка» — 1:5.

ВХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2017, четверг. 17:00 МСК
Молот-Прикамье
Пермь
1 : 5 1:1, 0:2, 0:2
Горняк
Учалы
1:0 – Торяник (Филиппов, Набиуллин) – 01:23 (5x5), 1:1 – Антонов (Чванчиков) – 16:07 (5x5), 1:2 – Кузнецов (Кобелев, Шмурыгин) – 22:52 (5x5), 1:3 – Смирнов (Носков, Сафронов) – 32:39 (5x5), 1:4 – Сафронов – 49:29 (5x5), 1:5 – Сафронов (Носков) – 55:31 (5x5)

«Торос» в овертайме одолел «Южный Урал» — 4:3 ОТ.

ВХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2017, четверг. 17:00 МСК
Торос
Нефтекамск
4 : 3 0:0, 2:2, 1:1, 1:0
Южный Урал
Орск
1:0 – Кузьмин – 29:01 (5x5), 1:1 – Марзоев (Музычко) – 29:25 (5x5), 1:2 – Дорофеев (Васильев, Чугуев) – 34:53 (5x5), 2:2 – Хрипунов (Возовик) – 36:25 (5x5), 2:3 – Репин (Музычко, Марзоев) – 43:10 (5x5), 3:3 – Емелин (Гришин) – 59:33 (5x5), 4:3 – Емелин (Гришин, Баранов) – 64:29 (5x5)

«Ижсталь» уступила «Челмету» — 0:1 ОТ.

ВХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2017, четверг. 17:30 МСК
Ижсталь
Ижевск
0 : 1 0:0, 0:0, 0:0, 0:1
Челмет
Челябинск
0:1 – Безруков – 61:07 (5x5)

«Нефтяник» уверенно переиграл «Спутник» — 3:0.

ВХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2017, четверг. 18:30 МСК
Нефтяник
Альметьевск
3 : 0 1:0, 1:0, 1:0
Спутник
Нижний Тагил
1:0 – Сорокин (Хапов, Гильманов) – 13:19 (5x4), 2:0 – Сорокин (Каменев) – 33:11 (5x4), 3:0 – Насыбуллин (Каменев) – 54:11 (5x5)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Хоккей
5 октября 2017, четверг
23:41 Результаты игрового дня ВХЛ
23:27 Итоги игрового дня МХЛ
23:01 Андронов: на ЦСКА все настраиваются, приезжают играть, как на последний матч
23:01 Швец-Роговой: хорошо, что забил в сотом матче, приятно ставить точку
22:57 Ничушкин: с «Локомотивом» и Квартальновым будет весело, для многих принципиально
22:52 Нападающий ЦСКА Шалунов выбыл на срок до десяти дней
22:46 Никитин: в третьем периоде ЦСКА проявил характер, Бурдасов ждёт шанса
22:42 «Торпедо» взяло верх над «Слованом» благодаря голу Паршина
22:38 Гулявцев: просили ребят потерпеть, ЦСКА воспользовался удалениями
22:35 Анкипанс: «Динамо» не хватает мастерства, но игроки у нас с характером
22:32 Белов: Рига действовала быстрее, но «Витязь» выстоял и победил
22:30 ЦСКА – «Северсталь»: Ничушкин впервые в карьере набрал 3 очка в одном матче КХЛ
22:19 ЦСКА обыграл «Северсталь», доведя серию побед до четырёх игр
22:01 Рижское «Динамо» потерпело 14-е поражение подряд, проиграв «Витязю»
21:51 Мюррей: для «Вегаса» присутствие Флёри будет просто бесценным
21:20 Григорий Панин прокомментировал свою дисквалификацию нецензурными словами
21:04 «Локомотив» вернул из «Амура» Калинина и отправил в Хабаровск Юртайкина
20:50 Стаал и Фолк назначены капитанами «Каролины» и будут носить повязку по очереди
20:18 ЦСКА обменял защитника Артёма Чмыхова в ХК «Сочи»
20:13 Джиордано: скорость — преимущество Макдэвида в борьбе с Кросби за звание лучшего
19:40 «Торонто» отправил на драфт отказов защитника Маричина, «Вегас» — вратаря Пикара
19:22 В Беларуси могут пожизненно запретить «отказникам» выступать за сборную
18:54 Защитник «Салавата» Панин дисквалифицирован на четыре игры
18:40 «Анахайм» подписал контракт с защитником Мэнсоном с зарплатой $ 4,1 млн за сезон
18:10 «Слован» ищет спонсора в России на вторую половину сезона
17:47 «Оттава» подписала двухлетний контракт с защитником Боровецки на $ 2,4 млн
17:46 Марло: сами видите, насколько голодны Марнер и Мэттьюс, они хотят стать лучше
17:25 Полохов: будет лучше, если «Барыс» вообще не будет играть в меньшинстве
16:59 Маклеллан: Овечкин на перепутье: его уровень — 33 гола или он может больше?
16:36 Жайлауов: моё падение — несчастный случай, очень спешил помочь команде
16:16 Ривз: каждый раз, когда Тарасенко бросал, я говорил по-русски «Алло»
15:51 Рыбаков: в борьбе за плей-офф всё в руках «Трактора», нужно доводить до побед
15:47 «Авангард» не будет приглашать форварда Да Косту из-за медицинских показателей
15:22 Уилер: «Виннипег» не успел опомниться, как счёт стал 0:3
14:59 Дамир Рыспаев забросил первую шайбу в ВХЛ после возвращения
14:51 Форвард рижского «Динамо» Евпалов оштрафован
14:25 Нил: я почувствовал ноги, хочу сыграть в первом матче «Вегаса» в сезоне
14:01 Пестушко: при Емелине в «Югре» наладилась дисциплина, cтали объяснять понятнее
13:50 Новиков: Кудашов оставил рабочую команду, у неё в топке есть уголь
13:48 Прохоркин: не думаю, что Панин хотел нарочно нанести травму
13:30 Гомоляко: я против иностранных тренеров, у «Салавата» хорошая команда
13:19 Малкин: посмотрел – на кубке Стэнли написано «Evgeni», всё чётко и нормально
12:57 Главный арбитр КХЛ: проведём Умарку бесплатный факультатив, если забыл правила
12:44 Дебур: не собираюсь возлагать на Лабанка ответственность за два удаления из трёх
12:28 Симмондс: сегодня получилось хорошее шоу
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