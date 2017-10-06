Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно три матча. Предлагаем читателям выбрать самый красивый гол дня.
Валерий Васильев («Северсталь»)
Видео доступно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Максим Афиногенов («Витязь»)
Видео доступно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Денис Паршин («Торпедо»)
Видео доступно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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