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Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

6 октября 2017, пятница. 00:36 Хоккей

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно три матча. Предлагаем читателям выбрать самый красивый гол дня.

Валерий Васильев («Северсталь»)

Видео доступно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Максим Афиногенов («Витязь»)

Видео доступно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Денис Паршин («Торпедо»)

Видео доступно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Витязь ХК Северсталь ХК Торпедо Валерий Васильев Денис Паршин Максим Афиногенов
Новости. Хоккей
6 октября 2017, пятница
01:15 Квартальнов: приехал в Ярославль по-хорошему голодным до большой работы
00:36 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
5 октября 2017, четверг
23:57 Ржига: «Слован» медленно разгонялся, но в завершении играл хорошо
23:47 Скудра: рады победе, но недовольны качеством игры «Торпедо»
23:41 Результаты игрового дня ВХЛ
23:27 Итоги игрового дня МХЛ
23:01 Андронов: на ЦСКА все настраиваются, приезжают играть, как на последний матч
23:01 Швец-Роговой: хорошо, что забил в сотом матче, приятно ставить точку
22:57 Ничушкин: с «Локомотивом» и Квартальновым будет весело, для многих принципиально
22:52 Нападающий ЦСКА Шалунов выбыл на срок до десяти дней
22:46 Никитин: в третьем периоде ЦСКА проявил характер, Бурдасов ждёт шанса
22:42 «Торпедо» взяло верх над «Слованом» благодаря голу Паршина
22:38 Гулявцев: просили ребят потерпеть, ЦСКА воспользовался удалениями
22:35 Анкипанс: «Динамо» не хватает мастерства, но игроки у нас с характером
22:32 Белов: Рига действовала быстрее, но «Витязь» выстоял и победил
22:30 ЦСКА – «Северсталь»: Ничушкин впервые в карьере набрал 3 очка в одном матче КХЛ
22:19 ЦСКА обыграл «Северсталь», доведя серию побед до четырёх игр
22:01 Рижское «Динамо» потерпело 14-е поражение подряд, проиграв «Витязю»
21:51 Мюррей: для «Вегаса» присутствие Флёри будет просто бесценным
21:20 Григорий Панин прокомментировал свою дисквалификацию нецензурными словами
21:04 «Локомотив» вернул из «Амура» Калинина и отправил в Хабаровск Юртайкина
20:50 Стаал и Фолк назначены капитанами «Каролины» и будут носить повязку по очереди
20:18 ЦСКА обменял защитника Артёма Чмыхова в ХК «Сочи»
20:13 Джиордано: скорость — преимущество Макдэвида в борьбе с Кросби за звание лучшего
19:40 «Торонто» отправил на драфт отказов защитника Маричина, «Вегас» — вратаря Пикара
19:22 В Беларуси могут пожизненно запретить «отказникам» выступать за сборную
18:54 Защитник «Салавата» Панин дисквалифицирован на четыре игры
18:40 «Анахайм» подписал контракт с защитником Мэнсоном с зарплатой $ 4,1 млн за сезон
18:10 «Слован» ищет спонсора в России на вторую половину сезона
17:47 «Оттава» подписала двухлетний контракт с защитником Боровецки на $ 2,4 млн
17:46 Марло: сами видите, насколько голодны Марнер и Мэттьюс, они хотят стать лучше
17:25 Полохов: будет лучше, если «Барыс» вообще не будет играть в меньшинстве
16:59 Маклеллан: Овечкин на перепутье: его уровень — 33 гола или он может больше?
16:36 Жайлауов: моё падение — несчастный случай, очень спешил помочь команде
16:16 Ривз: каждый раз, когда Тарасенко бросал, я говорил по-русски «Алло»
15:51 Рыбаков: в борьбе за плей-офф всё в руках «Трактора», нужно доводить до побед
15:47 «Авангард» не будет приглашать форварда Да Косту из-за медицинских показателей
15:22 Уилер: «Виннипег» не успел опомниться, как счёт стал 0:3
14:59 Дамир Рыспаев забросил первую шайбу в ВХЛ после возвращения
14:51 Форвард рижского «Динамо» Евпалов оштрафован
14:25 Нил: я почувствовал ноги, хочу сыграть в первом матче «Вегаса» в сезоне
14:01 Пестушко: при Емелине в «Югре» наладилась дисциплина, cтали объяснять понятнее
13:50 Новиков: Кудашов оставил рабочую команду, у неё в топке есть уголь
13:48 Прохоркин: не думаю, что Панин хотел нарочно нанести травму
13:30 Гомоляко: я против иностранных тренеров, у «Салавата» хорошая команда
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