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«Бостон» обыграл «Нэшвилл» с Емелиным

6 октября 2017, пятница. 05:04 Хоккей

«Бостон Брюинз» одержал непростую победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Давид Пастрняк (9-я минута), Джейк Дебраск (26), Чарли Макэвой (36) и Брэд Маршан (58). У «Предаторз» голы на счету Виктора Ардвиссона (20), Скотта Хартнелла (59) и Филипа Форсберга (60).

Российский голкипер «Бостона» Антон Худобин участия в матче не принимал. Защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин провёл на льду 9 минут 47 секунд.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2017, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
4 : 3 1:1, 2:0, 1:2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 – Пастрняк (Макэвой, Крейчи) – 08:37 (5x3), 1:1 – Арвидссон (Джохансен) – 19:49 (5x5), 2:1 – Дебраск (Крейчи, Бьорк) – 25:48 (5x5), 3:1 – Макэвой (Крейчи, Дебраск) – 35:43 (5x5), 4:1 – Маршан (Карло) – 57:07 (en), 4:2 – Хартнелл (Джохансен, Арвидссон) – 58:12 (6x3), 4:3 – Форсберг (Ернкрок, Суббэн) – 59:25 (6x4)
Худобин помог «Бостону» обыграть «Детройт», «Тампа» уступила «Каролине»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Брюинз Нэшвилл Предаторз Алексей Емелин Антон Худобин
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