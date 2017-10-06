Миронов сыграл больше 11 минут, Антипин — больше 14 в дебютных матчах в НХЛ

Защитник «Колорадо Эвеланш» Андрей Миронов и защитник «Баффало Сэйбрз» Виктор Антипин дебютировали в НХЛ.



Миронов сыграл 11 минут 24 секунды, «лавины» одержали победу в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 4:2. Игровое время россиянина стало самым маленьким среди защитников команды. Он отметился двухминутным штрафом, провёл два силовых приёма, заблокировал один бросок. Три минуты 13 секунд отыграл в меньшинстве.

Антипин в матче с «Монреаль Канадиенс» (2:3 Б) сыграл 14 минут 29 секунд — меньше всех среди защитников, в том числе три минуты 17 секунд в большинстве, нанёс один бросок по воротам и сделал один блок.