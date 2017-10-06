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«Анахайм» отыгрался с 1:4 и вырвал победу у «Аризоны»

6 октября 2017, пятница. 07:57 Хоккей

«Анахайм Дакс» взял верх на своём льду над «Аризоной Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. К девятой минуте встречи «утки» уступали 0:2, а к 34-й — 1:4. Тем не менее к 54-й минуте встречи им удалось отыграться. На 57-й минуте матча «Анахайм» впервые в матче вышел вперёд. Хозяевам удалось удержать преимущество.

В составе «Анахайма» шайбы забросили Корри Перри (дубль), Ондржей Каше, Эндрю Кольяно и Рикард Раккель. За «Аризону» забили Энтони Дюклер, Клейтон Келлер, Макс Доми и Брендан Перлини.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2017, пятница. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
5 : 4 1:2, 2:2, 2:0
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 – Дюклер (Голигоски, Ридер) – 04:44 (5x5), 0:2 – Келлер (Голигоски, Доми) – 08:32 (5x5), 1:2 – Перри (Ракелль) – 09:16 (5x5), 1:3 – Доми (Экман-Ларссон, Дворак) – 28:20 (5x4), 1:4 – Фишер (Голигоски, Перлини) – 33:50 (5x4), 2:4 – Перри (Ракелль, Кольяно) – 35:23 (5x5), 3:4 – Каше (Сильверберг, Монтур) – 35:54 (5x5), 4:4 – Кольяно (Перри) – 53:45 (5x5), 5:4 – Ракелль (Кольяно) – 56:30 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анахайм Дакс Аризона Койотс
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