«Анахайм» отыгрался с 1:4 и вырвал победу у «Аризоны»

«Анахайм Дакс» взял верх на своём льду над «Аризоной Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. К девятой минуте встречи «утки» уступали 0:2, а к 34-й — 1:4. Тем не менее к 54-й минуте встречи им удалось отыграться. На 57-й минуте матча «Анахайм» впервые в матче вышел вперёд. Хозяевам удалось удержать преимущество.

В составе «Анахайма» шайбы забросили Корри Перри (дубль), Ондржей Каше, Эндрю Кольяно и Рикард Раккель. За «Аризону» забили Энтони Дюклер, Клейтон Келлер, Макс Доми и Брендан Перлини.