Милош Ржига покинул пост главного тренера «Слована». Об этом сообщает официальный сайт клуба. Ржига возглавлял команду из Словакии с 2015 года. За это время он вывел команду в плей-офф один раз — в сезоне-2015/16. В настоящее время «Слован» занимает 12-е место в Западной конференции КХЛ, в активе команды 18 очков после 17 матчей. Ржига дважды становился вместе с командой чемпионом Словакии. В 142 матчах на уровне КХЛ он одержал вместе с командой 66 побед и потерпел 77 поражений.

«После консультаций с главным акционером принято решение прекратить сотрудничество с Милошем Ржигой. Игра команды и результаты не соответствуют нашим ожиданиям. Решение о смене тренера придаст команде новый импульс. Хотел бы поблагодарить Ржигу. Он — один из самых успешных тренеров нашей команды. И речь не только о КХЛ», — прокомментировал отставку тренера генменеджер клуба Патрик Зиман.

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