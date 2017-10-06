Странски: «Северсталь» старалась играть максимально жёстко и агрессивно с ЦСКА

Нападающий «Северстали» Матей Странски прокомментировал поражение от ЦСКА (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Думаю, что мы начали матч с ЦСКА хорошо, вели в счёте 1:0, наш голкипер Артамкин провёл отличную игру. Но нам нужно быть более дисциплинированными, так как из-за удалений пропустили две шайбы в меньшинстве. Даже при всём этом «Северсталь» могла выиграть и взять три очка, но, к сожалению, мы уступили. Будем готовиться к следующим матчам. Повторюсь, Артамкин сыграл отличный матч для 20-летнего хоккеиста, мы даже не держали в голове, что он может как-то подвести нас, были уверены в своём вратаре.



В третьем периоде нас немного надломил быстрый гол, который соперник забил в большинстве. Соглашусь с тем, что «Северсталь» старалась играть максимально жёстко и агрессивно с ЦСКА, чтобы уравнять шансы команд. Команды, которые не любят, когда их бьют, всегда начинают паниковать в моменты прессинга в их зоне и стараются быстрее расстаться с шайбой», — сказал Странски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Шевченко.

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