Буше: три перехвата стоили «Оттаве» игры

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ги Буше прокомментировал поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (4:5 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В этом матче капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик, который стал для него 18-м за карьеру в НХЛ. Ассистентом во всех трёх голевых комбинациях выступил Евгений Кузнецов. Он же стал автором решающего броска в серии послематчевых буллитов.



«В конце матча три перехвата стоили нам игры. Три последних гола — мы завладели шайбой, но потом каждый раз отдавали её сопернику. «Вашингтон» этим воспользовался. Когда против тебя играет парень вроде Овечкина, жди беды», — цитирует Буше официальный сайт НХЛ.

Овечкин оформил свой 18-й хет-трик за карьеру в НХЛ