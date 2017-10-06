М. Третьяк: командам, как «Лада», нечего терять, играть с ними тяжелее в 2 раза

Вратарь «Адмирала» Максим Третьяк прокомментировал поражение в матче с «Ладой» (0:2).



«Команда гостей хорошо начала второй период, сразу побежала. Видимо, мы были к этому не готовы. Их игрок сразу открылся на пятак, сходу забросил. Тяжело на эмоциях что-то сказать, завтра будет просмотр, с тренерским штабом разберём ошибки.



Таким командам нечего терять: они бегут, бьют, летят. С такими командами играть тяжелее в два раза», — сказал Третьяк в эфире клубного телевидения.

«Лада» победила «Адмирал» и прервала серию поражений, у Капустина 2 очка

Видео можно посмотреть также на официальном канале клуба в YouTube.