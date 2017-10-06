«Сибирь» обменяла форварда Земченко в «Северсталь» на денежную компенсацию

Нападающий Игнат Земченко перешёл из «Сибири» в «Северсталь» в обмен на денежную компенсацию, сообщается на официальном сайте новосибирского клуба.

25-летний нападающий пополнил состав «Сибири» в межсезонье. В текущем регулярном чемпионате он принял участие в шести матчах и не набрал очков, проводя на площадке в среднем 10 с половиной минут за матч. Земченко уже выступал за «Северсталь» с 2009 по 2015 год. Всего в КХЛ на его счету 234 матча, в которых он отметился 62 (33+29) баллами за результативность при показателе полезности "-10".