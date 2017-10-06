Вестерлунд: «Салавату» нужен ещё один центр, сказывается отсутствие Зубова

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд прокомментировал поражение в матче с «Авангардом» (1:3).



«Самое главное, нет результата. Соперник показал хорошую игру. Первый период мы играли лучше, а второй был тяжёлым. Были моменты, но не реализовали. Дело в том, что первая пятёрка ещё что-то забивает, но после того как Зубов получил травму, не можем найти центра для Кокарева и Фёдорова. Мы пробовали шесть вариантов.



Во втором периоде мы играем в дальней зоне. Поэтому несколько смен мы переиграли. Получился тяжёлый период. Надо было играть короткими сменами. Но я не думаю, что у нас плохая физика.

Нам нужен ещё один центральный нападающий. Сказывается отсутствие Зубова. Нам нужны все игроки. Но у нас есть план: в течение сезона мы могли бы ещё приобрести игроков», — цитирует Вестерлунда пресс-служба клуба.

«Салават Юлаев» снова проиграл. Что делать? Команда Эркки Вестерлунда проиграла пятый из последних шести матчей и откатилась на восьмое место Восточной конференции.

Видео можно посмотреть также на официальном канале клуба в YouTube.