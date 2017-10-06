СКА установил новый рекорд КХЛ по количеству побед подряд

СКА обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ, установив новый рекорд лиги по количеству побед подряд. Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 3:2.

СКА одолел «Сибирь», продлив победную серию до 19 матчей

В сезоне-2017/18 СКА выиграл 19 матчей из 19. Это самая длительная победная серия в истории КХЛ. Предыдущий рекорд принадлежал «Авангарду». «Ястребы» под руководством Раймо Сумманена выиграли 18 матчей кряду в сезоне-2010/11. Эта серия началась 26 декабря 2010 года в Минске и продлилась до конца регулярного чемпионата, то есть до 20 февраля 2011 года. В первом же матче плей-офф омичи проиграли «Нефтехимику».

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