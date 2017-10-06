К. Семёнов: то, что «Авангард» эвакуировали из отеля в Уфе, скорее позабавило

Нападающий «Авангарда» Кирилл Семёнов прокомментировал победу в матче с «Салаватом Юлаевым» (3:1).

«Хорошая игра. У нас был неплохой выезд — четыре серьёзные команды. На сегодняшнюю игру тщательно настраивались. Уфа идёт рядом в конференции, и нужна была победа. Терпели, в третьем периоде хорошо забили второй гол и довели дело до выигрыша. Мы разбираем игру всех, смотрим, у кого что получается. Гнём свою линию, играем по заданию — и всё.



До этого мы играли по московскому времени, у нас акклиматизация была соответствующая. А сегодня вышли без раскатки, перестроились под московское время. Да, четвёртая игра, но, скажу по себе, силы всё равно остаются. Может быть, эмоций где-то не хватало, а потом нашли в себе силы.

То, что вчера вечером команду эвакуировали из отеля, скорее позабавило. Впервые такая ситуация случилась. Долго работала пожарная сигнализация, не знали, выходить нам или нет. Потом нас всё-таки вывели и сказали подождать. На нас это никак не отразилось. Мы жили по московскому времени, так что не так уж это поздно для нас было», — цитирует Семёнова пресс-служба клуба.