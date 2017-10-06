Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно восемь матчей. Предлагаем читателям выбрать самый красивый гол дня.

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Артём Пеньковский («Трактор»)

Видео гола Пеньковского можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Илья Михеев («Авангард»)

Видео гола Михеева можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Сергей Плотников (СКА)

Видео гола Плотникова можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Принять участие в опросе можно также в PlayBuzz.