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Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

6 октября 2017, пятница. 23:01 Хоккей

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно восемь матчей. Предлагаем читателям выбрать самый красивый гол дня.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Артём Пеньковский («Трактор»)

Видео гола Пеньковского можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Илья Михеев («Авангард»)

Видео гола Михеева можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Сергей Плотников (СКА)

Видео гола Плотникова можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Принять участие в опросе можно также в PlayBuzz.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК СКА ХК Трактор Артём Пеньковский Сергей Плотников
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