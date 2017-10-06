«Вегас» обменял вратаря Пикара в «Торонто» на форварда Тобиаса Линдберга

«Вегас Голден Найтс» обменял вратаря Кэлвина Пикара в «Торонто Мэйпл Лифс», взамен получив нападающего Тобиаса Линдберга и право выбора в шестом раунде драфта 2018 года. Об этом сообщает официальный сайт клуба.



Линберг после перехода сразу был отправлен в АХЛ. В прошедшем сезоне за «Торонто Марлис» он сыграл 44 матча и набрал 16 (6+10) очков.



Пикар провёл за «Вегас» два предсезонных матча, не одержав ни одной победы и пропуская в среднем четыре шайбы за игру. Ранее голкипер прошёл процедуру драфта отказов.

Вратарь «Вегаса» Пикар прошёл процедуру драфта отказов