Купер: Сергачёв превзошёл ожидания. Он не тушевался, в его игре была уверенность

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением об игре защитника Михаила Сергачёва в матче с «Флоридой Пантерз» (5:3).

«Сергачёв превзошёл ожидания. Он не тушевался, в его игре была уверенность. Хочется, чтобы у тебя в обороне играли такие ребята», — цитирует Купера в своём «твиттере» журналист Tampa Bay Times Джо Смит.

Сергачёв провёл на площадке 16 минут три секунды, в том числе минуту 49 секунд в большинстве. Заработал показатель полезности "+1", набрал две минуты штрафа, нанёс четыре броска по воротам.