Пашков: Вестерлунд не понимает, куда он попал, работа в России очень специфична

Олимпийский чемпион – 1972 Александр Пашков поделился мнением о ситуации в «Салавате Юлаеве», который проиграл пять из последних шести встреч.



«Глобально не имею ничего против финского штаба „Салавата Юлаева“, там собраны квалифицированные специалисты, а тот же Эркка Вестерлунд подтверждал свой класс и на уровне сборных. Но проблема в том, что работа в российских клубах — и прежде всего в тех, которые не расположены в больших столицах — очень специфична. С российским контингентом игроков, особенно с возрастным, нужен как пряник, так и кнут, причём все это должно быть замешано на хорошем знании русского языка, нашего менталитета. Мы видим, что тот же Андрей Скабелка в принципиальном, если хотите, знаковом поединке с Уфой эти нюансы управления использовал — в отличие от финского визави.



Да в общем-то практически по каждому матчу и по каждой пресс-конференции Вестерлунда заметно, что он не совсем понимает, куда попал. И в этом большая проблема „Салавата“. Боюсь, она будет только нарастать. Самые серьёзные испытания для Уфы только начинаются. И для игроков, и для тренеров, и для руководства. Но за свой выбор нужно отвечать», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.

«Салават Юлаев» снова проиграл. Что делать? Команда Эркки Вестерлунда проиграла пятый из последних шести матчей и откатилась на восьмое место Восточной конференции.