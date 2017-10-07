Бобровский: здорово было выиграть перед болельщиками, но это только один матч

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский поделился впечатлениями после выигранного матча с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:0). Российский голкипер отразил все 29 бросков по своим воротам и позже был признан второй звездой игрового дня.



«На стадионе была невероятная атмосфера. Здорово было выиграть вот так перед нашими болельщиками. Но сезон длинный, и это только одна победа. Это только начало», — приводит слова Бобровского официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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