Стэмкос: не хотел бы, чтобы мои возвращения после травм стали традицией

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился впечатлениями после первого матча сезона, в котором его команда одержала победу над «Флоридой Пантерз» со счётом 5:3. Болельщики устроили форварду овацию, связанную с его возвращением после очередной тяжёлой травмы.



«Аплодисменты? Это было здорово. Но я бы не хотел, чтобы моё возвращение после травм становилось традицией», — приводит слова Стэмкоса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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