Смит: Ягр великолепен для своих лет, легко разобрался со мной на тренировке

Голкипер «Калгари Флэймз» Майк Смит поделился мнением о спортивной форме 45-летнего нападающего Яромира Ягра, недавно пополнившего состав «огоньков».



«Ягр со мной легко разбирался в первые минуты. Он по-прежнему хорош, великолепен для своего возраста. Надо видеть, как он готовится к тренировке, как он настраивается. Я знаю, что он рад оказаться в команде. Я говорил с ним. А мы рады видеть его. Хорошо, что он играет за нас», — приводит слова Смита официальный сайт лиги.



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