Беттмэн: новая арена «Детройта» невероятна, может, через год проведём Матч звёзд

Комиссар НХЛ Гари Беттмэн поделился мнением о новой арене «Детройт Ред Уингз» — Little Caesars.



«Я должен прямо сказать, что мне очень нравится арена. Она невероятна. Мы провели здесь два часа, все посмотрели. Я садился в кресла на последних рядах в разных секторах и восторгался обзором. Площадку замечательно видно отовсюду. Но это не только современная арена со всеми возможными техническими новинками. Здесь удалось сохранить историю и традиции клуба, который входит в „Оригинальную шестёрку“. Я уверен, что Майк Илич очень гордился бы этим творением. Это великолепный стадион. Надо также отметить пользу, которую принесет городу весь этот район. Это пример для подражания. Я горжусь ареной.



Возможно, „Матч звезд“ пройдёт здесь уже через год. Я бы хотел, чтобы все работы в районе были завершены. Тогда сюда приедут гости со всего мира, оценят весь замысел проекта и увидят, как он был осуществлен. Может быть, на это потребуется два, три или четыре года. Ясно одно — когда все работы закончатся, мы будем проводить здесь наши мероприятия. У меня нет никаких сомнений в этом плане», — цитирует функционера официальный сайт лиги.