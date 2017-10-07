«Сочи» отправил в ВХЛ защитников Педана и Мироманова

Защитники «Сочи» Руслан Педан и Даниил Мироманов отправились в расположение «Дизеля» для получения игровой практики, информирует официальный сайт черноморской команды. Игроки обороны в ближайшее время присоединятся к команде и смогут принять участие в матчах выездной серии, которую пензенцы начинают 11 октября в Учалах.



Кроме них, в клубе-партнёре «Сочи» в ВХЛ сейчас находятся ещё пять игроков «леопардов»: вратарь Олег Назаров, защитники Александр Титов, Артём Мальцев, нападающие Иван Захарчук и Дмитрий Бойчук.

Ни одного Толванена. Куда в КХЛ пропала русская молодёжь? Таланты есть, но им не дают играть.