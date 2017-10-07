Торторелла: ребята на лавке переговаривались: «Смотри, как сыграл Панарин»

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла поделился мнением об обмене Брэндона Саада на Артемия Панарина.



«В лице Саада „Чикаго“ получил хорошего игрока. А мы получили чертовски хорошего игрока. Мы очень вдохновлены его общей подготовкой и тем, что он привносит в команду. Вообще за эти пару недель я узнал о нем много нового. В нем кроется нечто намного большее, чем просто набор умений.



Я сегодня слышал, как на лавке ребята переговаривались: „Смотри, как сыграл Панарин“. У него здорово получается перестраиваться из атаки в оборону и обратно. Он умеет играть не только у ворот, но и у синей линии, в средней зоне. Порой игроки его уровня не способны на такие решения», — цитирует Тортореллу The Columbus Dispatch.

События дня НХЛ: Панарин в порядке и без Кейна! Не 10:1, но очень прилично для дебютного матча за «Коламбус».