А. Медведев: после слов Путина строительство нового стадиона СКА пойдёт быстрее

Член совета директоров СКА Александр Медведев прокомментировал недавний разговор Владимира Путина и Георгия Полтавченко по поводу строительства в Санкт-Петербурге нового хоккейного стадиона.



«В планах было строительство новой арены на 20 тысяч зрителей, и теперь этот процесс пойдёт быстрее. Так вот совпало, что обсуждали футбол, а помимо футбола выиграл и хоккей. Думаю ли, что процесс теперь ускорится? Не думаю, я это знаю», – цитирует Медведева «Фотанка».



3 октября президент России Владимир Путин, рассматривая вместе с губернатором Петербурга Георгием Полтавченко макет новой футбольной арены на Крестовском острове на выставке в Кремле, сказал: «Для хоккеистов бы ещё строили». Полтавченко пытался убедить главу государства, что городские власти и тут не отстают, но Путин не поверил: «Да ничего не строите», — завершил беседу президент.

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