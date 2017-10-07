Ягр: не удивлюсь, если Макдэвид забросит 100 шайб за сезон

Нападающий «Калгари Флэймз» Яромир Ягр считает, что форварду «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду по силам забросить 100 шайб за сезон. В сезоне-2016/17 Макдэвид набрал 100 (30+70) очков, а в первом матче нового сезона оформил хет-трик.

«Макдэвид слишком хорош. Великолепный игрок. Если он научился больше забивать при выходах один на один с вратарём, думаю, он бы забил 150 голов за сезон. Забросить 100 шайб для него — это возможно. Никогда в жизни не видел, чтобы кто-то обладал такой скоростью.



Его скорость в нынешнем хоккее, когда нельзя задерживать игрока руками или клюшкой, очень опасна. Возможно, Уэйн и Марио были такими же, но тогда можно было схватить их руками или задержать клюшкой. Нынешние правила идеальны для Макдэвида, не удивлюсь, если он забьёт 100 голов и установит новый рекорд. Это возможно.



Единственная возможность его остановить — играть так, как он не любит. Заставить его играть в хоккей, в котором он не очень хорош. Не знаю, что это за хоккей. Кажется, он хорош в любых ситуациях. Возможно, надо прижимать его к бортам, сбивать скорость его игры. Если дать ему открытый лёд, он продолжит кататься и его невозможно будет остановить. Надо заставить его остановиться и обороняться, иначе он забросит 100 шайб», — приводятся слова Ягра на официальном сайте НХЛ.