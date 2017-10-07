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Три передачи Батчера помогли «Нью-Джерси» уверенно обыграть «Колорадо»

7 октября 2017, суббота. 23:46 Хоккей

«Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу в первом матче сезона НХЛ с «Колорадо Эвеланш». Встреча, проходившая в «Пруденшиал-центре» в Ньюарке, завершилась со счётом 4:1. Защитник «Нью-Джерси» Уилл Батчер, который дебютировал в НХЛ, отдал три голевые передачи.

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В первом периоде Адам Хенрик открыл счёт, а в начале второй двадцатиминутки Джимми Хейз увеличил преимущество. Карл Сёдерберг сократил отставание, но на 40-й минуте Йеспер Братт сделал счёт 3:1. Все четыре гола были забиты в большинстве. Окончательный результат в третьем периоде установил Джон Мур, отличившийся в меньшинстве.

Нападающий «Колорадо» Наиль Якупов провёл на льду 15 минут 2 секунды, нанёс три броска по воротам, провёл один силовой приём и заработал показатель полезности "-1".

Защитник Никита Задоров сыграл 19 минут 12 секунд, набрал две минуты штрафа, провёл четыре силовых приёма, нанёс два броска и заблокировал три броска при показателе полезности «0».

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НХЛ - регулярный чемпионат
07 октября 2017, суббота. 21:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
4 : 1 1:0, 2:1, 1:0
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 – Хенрик (Батчер, Палмьери) – 04:04 (5x4), 2:0 – Хейз (Палмьери, Батчер) – 22:52 (5x4), 2:1 – Сёдерберг (Джост, Комфер) – 32:04 (5x4), 3:1 – Братт (Холл, Батчер) – 39:32 (5x4), 4:1 – Мур (Братт) – 54:00 (4x5)

Видео гола Братта можно посмотреть также в официальном «твиттере» НХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Колорадо Эвеланш Нью-Джерси Дэвилз
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