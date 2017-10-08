Карлссон: смогу играть довольно скоро, но пока не знаю точно, когда

Защитник «Оттавы Сенаторз» Эрик Карлссон рассказал, как продвигается его восстановление от травмы, полученной в конце прошлого сезона. Карлссон играл в плей-офф с трещинами в пятке и мышечным повреждением лодыжки.

«Мы ещё в начале процесса, не знаю, провёл ли я хотя бы 10 ледовых тренировок. Остаются небольшие проблемы, которые бы беспокоили меня, если бы пришлось играть в матче, когда тебя постоянно хитуют. Я по-прежнему тренируюсь без контакта, ещё не делал вещей, которые бы ставили меня в игровую ситуацию.



Думаю, сразу перейду от бесконтактных тренировок к играм. Не могу сказать точно, когда это будет, но довольно скоро. Пока не думали, поеду ли с командой на выезд. Если останусь дома, это не значит, что не смогу присоединиться к команде уже в поездке», — цитирует Карлссона журналист TSN Брент Уоллес.