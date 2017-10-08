Защитник Мэтисон продлил контракт с «Флоридой» на 8 лет с зарплатой $ 4,875 млн

«Флорида Пантерз» и защитник Майк Мэтисон договорились о продлении контракта на восемь лет, сообщает TSN. По новому соглашению хоккеист заработает $ 39 млн — в среднем $ 4,875 млн в год.



23-летний защитник проводит свой второй сезон с «Пантерз», он был задрафтован в 2012 году под общим 23-м номером. В регулярном чемпионате сезона-2016/17 Мэтисон провёл 81 матч и отметился семью заброшенными шайбами и 10 передачами. У Мэтисона остаётся заключительный год по контракту новичка, по которому он зарабатывает $ 925 тысяч за сезон.