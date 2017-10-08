2 очка Проворова позволили «Филадельфии» вырвать победу у «Анахайма»

«Филадельфия Флайерз» на выезде оказался сильнее «Анахайм Дакс». Иван Проворов вывел «Флайерз» вперёд на 9-й минуте матча. К 44-й минуте встречи счёт был равный — за «Анахайм» забили Антуан Верметт и Кэм Фаулер, в составе «Филадельфии» отличился Шон Кутюрье. Встреча перетекла в овертайм, на первой минуте которого Уэйн Симмондс с передачи Проворова принёс «Флайерз» победу.

Иван Проворов провёл на льду 25 минут, отметился заброшенной шайбой и голевой передачей. Также на счету российского защитника 2 броска, 4 силовых приёма и 1 заблокированный бросок. Показатель полезности Проворова составил «+1».

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